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Экология Общество

В парках Самары пройдут экологические акции к Всемирному дню птиц

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В парке Гагарина 31 марта с 11.00 до 14.00 администрация Самары совместно с победителем конкурса президентских грантов — инициатором проекта "Оранжевый скворечник" Николаем Страшновым — проведут для учащихся общеобразовательных школ и жителей города экологическую акцию, посвященную Всемирному дню птиц.

Фото: администрации Самары пресс-служба

Кульминацией мероприятия станет торжественное развешивание в парке скворечников, сделанных школьниками Промышленного и Октябрьского районов.

Концертные номера для зрителей мероприятия подготовили педагоги и воспитанники учреждений дополнительного образования города.

Победители районных конкурсов "Самарский скворечник" будут награждены благодарственными письмами департамента образования города.

Участников праздника ждут выступления детских творческих коллективов, конкурсы и викторины, мастер-классы, игры по спортивному ориентированию на экологическую тематику, флешмоб, выставка скворечников, рисунков и фотографий птиц, работа фотозоны, горячее питание, призы победителям конкурсов от компаний-спонсоров.

1 апреля с 14.00 до 15.00 подобные экологические акции пройдут и для жителей других районов города в Струковском саду, парке "Дружба", сквере "Дубовая роща", сквере им. Кузнецова, парке им. 50-летия Октября.

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