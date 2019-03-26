Самарца будут судить за автомошенничества

В Самаре завершили расследование уголовного дела 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в 22 мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый в Самаре выдавал себя за представителя ООО "Тойота Мотор" и утверждал, что может помочь в приобретении Toyota и Lexus со значительной скидкой, а также реализовать по Трейд Ин автомобили любых марок по завышенной цене. При этом самарец не собирался выполнять обещанное, да и не мог. Он обманул нескольких граждан на сумму более 132 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.