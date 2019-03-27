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Экология Общество

На уборку незаконных свалок в Тольятти требуется 63 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проблему несанкционированных свалок обсудили в администрации Тольятти в ходе заседания экологического совета во вторник, 26 марта. Горы мусора в окрестностях Автограда, которые складируют неизвестные, растут, а средств у городских властей на их уборку остро не хватает.

По словам главы города Сергея Анташева, в Тольятти и его окрестностях насчитали 40 несанкционированных свалок. По подсчетам чиновников, на их ликвидацию нужно 63 млн рублей.

По мнению специалистов администрации, порядка 15 свалок можно было бы убрать силами волонтеров, политических партий и промышленных предприятий. 

"Без общественности мы не справимся, так как у города нет столько свободных денег. Будем также благодарны, если люди будут сообщать о несанкционированных свалках и присылать фото автомобилей, которые сваливают мусор," — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что подобные факты нужно фиксировать с помощью фото или видеосъемки и сообщать в администрацию города по всем правилам, то есть с указанием места, даты и времени нарушения, а также своих данных (ФИО, адрес, телефон). Анонимки не принимаются.

Сергей Анташев отметил также, что тольяттинцы и жители близлежащих сельских поселений устраивают не только несанкционированные свалки мусора, но и снежные курганы, незаконно вывозя зимой снег за город.

По словам главы Тольятти, благодаря тем, кто по всем правилам фиксировал факты правонарушений, у администрации имеется масса материалов для судов по организациям, которые незаконно складировали снег в районе Тимофеевки. Ведь в результате село может быть подтоплено.

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