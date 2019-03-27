В Сызрани разыскивают женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники полиции Сызрани разыскивают 30-летнюю уроженку Ульяновской области Светлану Оркину, подозреваемую в хранении и перевозке наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отношении женщины ОП № 34 МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемой с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.