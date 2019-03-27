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Здравоохранение Общество

Губернатор: "Проблема доступности первичной медпомощи для всех населенных пунктов будет решена в ближайшие два года"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава региона Дмитрий Азаров в рамках ежегодного послания к депутатам и жителям области большое внимание уделил ситуации в отрасли медицины. В частности, губернатор много говорил о налаживании работы по качественному оказанию медицинской помощи в малых городах и селах.

"Гораздо интенсивнее мы стали строить и оформлять фельдшерско-акушерские пункты на селе. В 2018 году их введено 9, а в нынешнем году будет построено 14. В 2020 г. займемся уже заменой старых ФАПов, обеспечив при этом доступность ФАПов по всей территории региона", — сообщил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, закупается передвижное оборудование для обслуживания жителей совсем небольших населенных пунктов. Так, по информации губернатора, в 2018 г. был приобретен один мобильный комплекс, который сейчас проходит апробацию.

В 2020 г. планируется закупить еще 14 таких комплексов, включая флюорографы и маммографы. "Я думаю, что если опыт текущего года будет успешным, нам нужно увеличивать эту цифру до 30. Проблема доступности первичной медпомощи для всех населенных пунктов с числом жителей от 100 до 2000 будет решена в течение двух лет", — подчеркнул глава региона.

При этом он особо обратил внимание на то, что новое высокотехнологичное оборудование ни в коем случае не должно простаивать или использоваться только в пакете платных услуг.  "Выводы, в том числе организационные и кадровые, не заставят себя ждать. Мы этот вопрос поставили на постоянный контроль. И сейчас министерство выявило целый ряд так называемого тяжелого оборудования, которое простаивало месяцами", — заявил Дмитрий Азаров.

Еще один важный момент — обеспечение малых городов и сельских территорий специалистами. Для этого в регионе реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Выплаты по ним в прошлом году предоставлены 75 врачам, 26 фельдшерам, переехавшим на работу в села и малые города.

"Программа "Земский доктор" будет распространена и на специалистов в возрасте старше 50 лет", — подчеркнул глава региона.

Также он напомнил, что в мае прошлого года поручил разработать муниципальные программы по созданию условий для привлечения медицинских работников до 31 декабря 2018 года. "Однако до сих пор нет программ в Тольятти и Новокуйбышевске. В Тольятти острейшая проблема по врачам. В муниципальных районах Большечерниговский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Нефтегорский, Сергиевский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский — коллеги, чего вы ждете", — выразил недоумение Дмитрий Азаров.

В завершение глава региона сообщил, что интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект создания единого цифрового контура здравоохранения. По словам Дмитрия Азарова, в этом направлении Самарская область сильно отстала от других регионов.
"Министр мне докладывает, что есть достаточно серьезное сопротивление главных врачей, что не все заинтересованы в полной прозрачности деятельности здравоохранения. Я хочу, чтобы главврачи больниц знали, что здесь будет полная поддержка министру здравоохранения. И если мы в кратчайшие сроки с этой задачей не справимся, конечно же, все предложения министра по изменению руководящего кадрового состава будут мной приняты", — подытожил Дмитрий Азаров.

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