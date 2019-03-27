16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Шесть промпредприятий в 2019 г. начнут модернизацию своих очистных сооружений Рекультивация территории завода "Фосфор" в Тольятти не вошла в нацпрограмму На уборку незаконных свалок в Тольятти требуется 63 млн рублей Один день без дождя: последняя неделя марта будет мокрой Жителей Безымянки вечерами душит запах жженых проводов

Экология Общество

Шесть промпредприятий в 2019 г. начнут модернизацию своих очистных сооружений

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати

Как сообщил во время своего послания к депутатам и жителям области губернатор Дмитрий Азаров, в текущем году может стартовать работа по модернизации канализационно-очистных сооружений шести крупных промышленных предприятий Самарской области. Речь идет о "КуйбышевАзоте", "СИБУР Тольятти", Сызранском и Куйбышевском НПЗ, СКС и АвтоВАЗе.

"Работы начать нужно уже в этом году. Предварительно все гарантийные подтверждения начала этой работы мы с предприятий получили", — сообщил глава региона. Причем он заметил, что модернизация эта должна вестись за счет внебюджетных источников.

"Экология сегодня является одним из главных приоритетов общества, и не случайно ей посвящен специальный национальный проект. Благодаря ему Самарская область получила возможность обеспечить население на своей территории более качественной питьевой водой, а также втрое снизить сброс неочищенных сточных вод в Волгу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По его словам, планируется в 2019 г. начать строительство водопроводных сетей в Сергиевском районе в селе Калиновка, а также в поселках Глушицкий и Пензино Большечерниговского района. Помимо этого, министерство ЖКХ региона должно ввести в эксплуатацию водопроводные сети в селе Кандыбулак Сергиевского района.

"В этом году надо начать строительство канализационных очистных сооружений в Самаре, Жигулевске, Октябрьске и Сызрани, параллельно ведя проектирование новых объектов", — сообщил губернатор.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31