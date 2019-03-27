Шесть промпредприятий в 2019 г. начнут модернизацию своих очистных сооружений

Как сообщил во время своего послания к депутатам и жителям области губернатор Дмитрий Азаров, в текущем году может стартовать работа по модернизации канализационно-очистных сооружений шести крупных промышленных предприятий Самарской области. Речь идет о "КуйбышевАзоте", "СИБУР Тольятти", Сызранском и Куйбышевском НПЗ, СКС и АвтоВАЗе.

"Работы начать нужно уже в этом году. Предварительно все гарантийные подтверждения начала этой работы мы с предприятий получили", — сообщил глава региона. Причем он заметил, что модернизация эта должна вестись за счет внебюджетных источников.

"Экология сегодня является одним из главных приоритетов общества, и не случайно ей посвящен специальный национальный проект. Благодаря ему Самарская область получила возможность обеспечить население на своей территории более качественной питьевой водой, а также втрое снизить сброс неочищенных сточных вод в Волгу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По его словам, планируется в 2019 г. начать строительство водопроводных сетей в Сергиевском районе в селе Калиновка, а также в поселках Глушицкий и Пензино Большечерниговского района. Помимо этого, министерство ЖКХ региона должно ввести в эксплуатацию водопроводные сети в селе Кандыбулак Сергиевского района.

"В этом году надо начать строительство канализационных очистных сооружений в Самаре, Жигулевске, Октябрьске и Сызрани, параллельно ведя проектирование новых объектов", — сообщил губернатор.