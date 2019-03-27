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В Самаре у ТЦ "Захар" в "скорую" грузили мужчину без сознания

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 марта, у ТЦ "Захар" в Самаре в автомобиль "скорой помощи" погрузили мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Очевидец снял это на видео и выложил в соцсеть. Автор ролика предполагает, что мужчину могли избить рядом с ТЦ. К машине "скорой помощи" пострадавшего несли на мягких носилках, предположительно, обычные прохожие. Очевидец сетует, что медики якобы никуда не торопились и уехали с пострадавшим только после составления протокола, и высказывает опасение за жизнь мужчину.

Что произошло с мужчиной, сейчас не известно. В обсуждениях самарцы пишут, что пострадавшего даже били ногами. А один из комментаторов говорит, что парня якобы вообще никто не бил, и видимых повреждений на его теле не было.

Кто из комментаторов прав, а кто — нет, будет известно позже. В произошедшем разбирается полиция.

"По факту доставления мужчины в больницу от торгового центра на ул. Ново-Садовой ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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