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ДТП Происшествия

В Самаре "Нива" сбила двух подростков-близнецов

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 марта, в 21:30 в переулке Футболистов, возле дома №5 водитель "Нивы" сбил двух подростков, сообщают в паблике "ДТП 163".

13-летние близнецы перебегали проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

В результате ДТП бригадой скорой помощи мальчики были доставлены в лечебное учреждение с различными ушибами. Как сообщают в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту ДТП будет проведена проверка сотрудниками полиции.

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