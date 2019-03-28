В Самаре "Нива" сбила двух подростков-близнецов

Во вторник, 27 марта, в 21:30 в переулке Футболистов, возле дома №5 водитель "Нивы" сбил двух подростков, сообщают в паблике "ДТП 163".

13-летние близнецы перебегали проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

В результате ДТП бригадой скорой помощи мальчики были доставлены в лечебное учреждение с различными ушибами. Как сообщают в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту ДТП будет проведена проверка сотрудниками полиции.