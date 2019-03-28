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Здравоохранение Общество

Главврача Чапаевской ЦГБ наказали за протекающую крышу

ЧАПАЕВСК. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске прокуратура привлекла к административной ответственности главврача городской ЦГБ. Об этом сообщает общественная организация "Гражданский патруль".

Фото: Гражданский патруль

Напомним, в феврале жители города жаловались на протечки крыши в медучреждении. В палате хирургического отделения на четвертом этаже протекает крыша, и вода попадает на кровати пациентов. Также протекает крыша в столовой и процедурном кабинете.

После проверки прокуратура Чапаевска вынесла предписание об устранении нарушений.

По результатам проверки Роспотребнадзор привлек ЦГБ и главврача к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта").

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