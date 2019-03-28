Главврача Чапаевской ЦГБ наказали за протекающую крышу

В Чапаевске прокуратура привлекла к административной ответственности главврача городской ЦГБ. Об этом сообщает общественная организация "Гражданский патруль".

Напомним, в феврале жители города жаловались на протечки крыши в медучреждении. В палате хирургического отделения на четвертом этаже протекает крыша, и вода попадает на кровати пациентов. Также протекает крыша в столовой и процедурном кабинете.

После проверки прокуратура Чапаевска вынесла предписание об устранении нарушений.

По результатам проверки Роспотребнадзор привлек ЦГБ и главврача к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта").