"ПТС" оштрафовали за отсутствие тепла во время прорыва трубы на Ташкентской

АО "Предприятие тепловых сетей" привлекли к административной ответственности за то, что самарцы остались без тепла во время коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, 22 января 2019 г. на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры произошел порыв тепломагистрали диаметром 1000 мм.

По данным прокуратуры, в нарушение Жилищного кодекса РФ "ПТС" с 22 по 24 января допустило перерыв более чем на 24 часа в подаче тепла в 471 многоквартирный дом (с общим количеством проживающих граждан — 76 161 человек, из них 25 837 детей), 40 социально значимых объектов, 71 прочее строение, расположенные в границах Кировского, Промышленного и Октябрьского районов Самары.

В связи с этим в отношении исполнительного директора Айдара Ильясова и юридического лица 23 января прокуратура возбудила административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами"). Кроме того, устранения нарушений в адрес руководства "ПТС" внесли представление.

Сейчас виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, "ПТС" и исполнительного директора оштрафовали.