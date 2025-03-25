В Самаре выделили 222 млн рублей на благоустройство парка и двух скверов

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется благоустройством трех общественных территорий. На эти цели выделяют 222,9 млн рублей.

В частности, планируется выполнить первый этап благоустройства парка Щорса в Железнодорожном районе, благоустроить сквер Экономистов в Советском районе и сквер по Зубчаниновскому шоссе в Кировском районе.

Победитель торгов определится после 9 апреля, он должен выполнить работы до 30 октября текущего года.

Напомним, в феврале стало известно, что в 2025 г. парк Щорса ожидает реконструкция. Позже появились референсы дизайн-проекта парка: тут должны появиться новые скамейки со спинками, точки фудкорта, урны, фонтан, площадка для выгула собак, многофункциональная детская площадка и многое другое. Кроме того, на общественной территории построят фиджитал-центр. На эти цели дополнительно выделяют 120 млн рублей.