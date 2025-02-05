В 2025 году в Самаре начнется реконструкция парка им. Щорса

В текущем году в Самаре будет дан старт ремонту в парке им. Щорса, расположенном в Железнодорожном районе. Об этом во вторник, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Самарской области рассказал глава Самары Иван Носков.
Разбирая сообщения, поступившие от жителей, губернатор Вячеслав Федорищев акцентировал внимание участников совещания на реконструкции парков. В частности, он отметил, что ему неоднократно поступали сообщения по поводу реконструкции парка им. Щорса.
"Люди пишут, что парк востребован, а альтернатив в шаговой доступности нет. Аттракционы демонтированы, детская площадка приходит в негодность. Парк стоял в планах на реконструкцию еще в 2020 году. За него голосовали в 2020, 2021, 2022 и в 2023 году. Были обещания, что этот парк отремонтируют", — отметил губернатор.
Иван Носков, отвечая на вопрос губернатора, доложил, что в этом году подготовлено проектирование, сейчас завершается экспертиза.
"Стоимость проекта оценивается в 564 млн рублей. В 2025 г. планируем в рамках первого этапа создать входную группу", — прокомментировал глава города.
Вячеслав Федорищев призвал обратить внимание и на другие городские парки.
"В Самаре достаточно много парков и, наверное, нет ни одного, о котором можно было бы сказать, что там все работает. Я сам почти все обошел и вижу состояние. Нам необходим системный подход и формирование программ — капексной и опексной. Капексная — это наведение порядка в парках, причем, в самом широком смысле этого слова, в соответствии с современными представлениями о том, что такое комфортная городская среда. Такую программу нужно в течение ближайших четырех лет завершить. За эти годы мы должны благоустроить 9 основных, самых крупных парков в городе. Причем это не означает бюджетное проектирование и финансирование. Это привлечение якорного бизнеса", — подчеркнул губернатор и поручил сформировать рабочую группу по отработке вопроса.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?