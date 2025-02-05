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ЖКХ и благоустройство Общество

В 2025 году в Самаре начнется реконструкция парка им. Щорса

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем году в Самаре будет дан старт ремонту в парке им. Щорса, расположенном в Железнодорожном районе. Об этом во вторник, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Самарской области рассказал глава Самары Иван Носков.

Разбирая сообщения, поступившие от жителей, губернатор Вячеслав Федорищев акцентировал внимание участников совещания на реконструкции парков. В частности, он отметил, что ему неоднократно поступали сообщения по поводу реконструкции парка им. Щорса.

"Люди пишут, что парк востребован, а альтернатив в шаговой доступности нет. Аттракционы демонтированы, детская площадка приходит в негодность. Парк стоял в планах на реконструкцию еще в 2020 году. За него голосовали в 2020, 2021, 2022 и в 2023 году. Были обещания, что этот парк отремонтируют", — отметил губернатор.

Иван Носков, отвечая на вопрос губернатора, доложил, что в этом году подготовлено проектирование, сейчас завершается экспертиза.

"Стоимость проекта оценивается в 564 млн рублей. В 2025 г. планируем в рамках первого этапа создать входную группу", — прокомментировал глава города.

Вячеслав Федорищев призвал обратить внимание и на другие городские парки.

"В Самаре достаточно много парков и, наверное, нет ни одного, о котором можно было бы сказать, что там все работает. Я сам почти все обошел и вижу состояние. Нам необходим системный подход и формирование программ — капексной и опексной. Капексная — это наведение порядка в парках, причем, в самом широком смысле этого слова, в соответствии с современными представлениями о том, что такое комфортная городская среда. Такую программу нужно в течение ближайших четырех лет завершить. За эти годы мы должны благоустроить 9 основных, самых крупных парков в городе. Причем это не означает бюджетное проектирование и финансирование. Это привлечение якорного бизнеса", — подчеркнул губернатор и поручил сформировать рабочую группу по отработке вопроса.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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