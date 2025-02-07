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ЖКХ и благоустройство Общество

Стало известно, как преобразится парк Щорса после реконструкции

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал дизайн-проект благоустройства парка им. Щорса, расположенного в границах улиц Спортивной и Урицкого в Железнодорожном районе города.

Фото: Департамент городского хозяйства и экологии Самары

Дизайн-проект предполагает исходную схему планировки, зонирования и путей передвижения, а также дополнительные пешие пути по парку.

Известно, что зоны отдыха в парке оснастят лавочками со спинками и теневыми навесами, точками фудкорта, урнами. Во входной зоне парка появится фонтан.

Кроме того, проект предусматривает большую многофункциональную детскую площадку с игровым комплексом для детей разного возраста.

Не оставили без внимания и спортсменов: в парке появятся универсальные спортивные площадки, хоккейная калда, панна футбол, воркаут, памптрек, раздевалка для круглогодичного использования. Для проведения массового досуга предусмотрена открытая летняя сцена.

Также здесь оборудуют зону с санузлами, в том числе для инвалидов и детской комнатой.

На всей территории парка им. Щорса выполнят озеленение и обустроят автополив. Отмечается, что все пешие направления предусматривают пандусы и спуски для маломобильных граждан. Существующие фигуры "Богатырь" и "Лягушка" сохранят.

В 2025 г. планируется выполнить первый этап благоустройства парка с устройством входной группы со стороны ул. Спортивной и устройством площадки для выгула собак. Как ранее сообщил мэр Самары Иван Носков, проект уже подготовлен, сейчас он проходит экспертизу. Стоимость проекта оценивается в 564 млн рублей.

На общественное обсуждение выносится второй этап благоустройства парка. Напомним, общественное обсуждение стартовало в Самаре с 4 февраля. С графиком можно ознакомиться по ссылке.

В общей сложности определены 20 общественных территорий, преображение которых запланировано на 2026 год:

  • Парк "Воронежские озера"
  • Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
  • Парк Дружбы
  • Парк Щорса
  • Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь")
  • Сквер у ДК "Искра" пос. Красная Глинка
  • Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
  • Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
  • Сквер Гагарина
  • Сквер Скорбящей Матери
  • Территория, прилегающая к ДК "Нефтянник"
  • Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
  • Сквер Николая Басова
  • Сквер у кинотеатра "Самара"
  • Лесопарк 60-летия Советской власти
  • Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова
  • Сквер "Южный" (Кр. Глинка)
  • Сквер "Аврора"
  • Площадь Дзержинского
  • Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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