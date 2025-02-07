Стало известно, как преобразится парк Щорса после реконструкции

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал дизайн-проект благоустройства парка им. Щорса, расположенного в границах улиц Спортивной и Урицкого в Железнодорожном районе города.
Дизайн-проект предполагает исходную схему планировки, зонирования и путей передвижения, а также дополнительные пешие пути по парку.
Известно, что зоны отдыха в парке оснастят лавочками со спинками и теневыми навесами, точками фудкорта, урнами. Во входной зоне парка появится фонтан.
Кроме того, проект предусматривает большую многофункциональную детскую площадку с игровым комплексом для детей разного возраста.
Не оставили без внимания и спортсменов: в парке появятся универсальные спортивные площадки, хоккейная калда, панна футбол, воркаут, памптрек, раздевалка для круглогодичного использования. Для проведения массового досуга предусмотрена открытая летняя сцена.
Также здесь оборудуют зону с санузлами, в том числе для инвалидов и детской комнатой.
На всей территории парка им. Щорса выполнят озеленение и обустроят автополив. Отмечается, что все пешие направления предусматривают пандусы и спуски для маломобильных граждан. Существующие фигуры "Богатырь" и "Лягушка" сохранят.
В 2025 г. планируется выполнить первый этап благоустройства парка с устройством входной группы со стороны ул. Спортивной и устройством площадки для выгула собак. Как ранее сообщил мэр Самары Иван Носков, проект уже подготовлен, сейчас он проходит экспертизу. Стоимость проекта оценивается в 564 млн рублей.
На общественное обсуждение выносится второй этап благоустройства парка. Напомним, общественное обсуждение стартовало в Самаре с 4 февраля. С графиком можно ознакомиться по ссылке.
В общей сложности определены 20 общественных территорий, преображение которых запланировано на 2026 год:
- Парк "Воронежские озера"
- Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
- Парк Дружбы
- Парк Щорса
- Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь")
- Сквер у ДК "Искра" пос. Красная Глинка
- Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
- Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
- Сквер Гагарина
- Сквер Скорбящей Матери
- Территория, прилегающая к ДК "Нефтянник"
- Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
- Сквер Николая Басова
- Сквер у кинотеатра "Самара"
- Лесопарк 60-летия Советской власти
- Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова
- Сквер "Южный" (Кр. Глинка)
- Сквер "Аврора"
- Площадь Дзержинского
- Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут