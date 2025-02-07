Стало известно, как преобразится парк Щорса после реконструкции

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал дизайн-проект благоустройства парка им. Щорса, расположенного в границах улиц Спортивной и Урицкого в Железнодорожном районе города.

Дизайн-проект предполагает исходную схему планировки, зонирования и путей передвижения, а также дополнительные пешие пути по парку.

Известно, что зоны отдыха в парке оснастят лавочками со спинками и теневыми навесами, точками фудкорта, урнами. Во входной зоне парка появится фонтан.

Кроме того, проект предусматривает большую многофункциональную детскую площадку с игровым комплексом для детей разного возраста.

Не оставили без внимания и спортсменов: в парке появятся универсальные спортивные площадки, хоккейная калда, панна футбол, воркаут, памптрек, раздевалка для круглогодичного использования. Для проведения массового досуга предусмотрена открытая летняя сцена.

Также здесь оборудуют зону с санузлами, в том числе для инвалидов и детской комнатой.

На всей территории парка им. Щорса выполнят озеленение и обустроят автополив. Отмечается, что все пешие направления предусматривают пандусы и спуски для маломобильных граждан. Существующие фигуры "Богатырь" и "Лягушка" сохранят.

В 2025 г. планируется выполнить первый этап благоустройства парка с устройством входной группы со стороны ул. Спортивной и устройством площадки для выгула собак. Как ранее сообщил мэр Самары Иван Носков, проект уже подготовлен, сейчас он проходит экспертизу. Стоимость проекта оценивается в 564 млн рублей.

На общественное обсуждение выносится второй этап благоустройства парка. Напомним, общественное обсуждение стартовало в Самаре с 4 февраля. С графиком можно ознакомиться по ссылке.

В общей сложности определены 20 общественных территорий, преображение которых запланировано на 2026 год: