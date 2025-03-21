В Тольятти 15 домов остались без холодной воды

В пятницу, 21 марта, в 11:45 поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения в Тольятти на ул. Горького, 38.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 15 многоквартирных жилых домов и один социально-значимый объект.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 17:00 21 марта.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!