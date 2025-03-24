"РКС-Самара" прочистили 10,5 км канализационных линий за одну неделю

В течение прошлой недели — с 17 по 23 марта — сотрудники "РКС-Самара" по заявкам управляющих компаний и собственным графикам профилактики провели работы по прочистке городской канализации: устранили 100 засоров, промыли и прочистили 10 555 метров канализационных сетей, отремонтировали 12 и очистили 60 канализационных колодцев.
Информация о проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения аккумулируется в центральной диспетчерской службе. Далее на место выезжают специалисты профильных цехов, проводят обследование и устраняют технологические отказы. Решением проблем на сетях канализации бригады "РКС-Самара" занимаются в круглосуточном режиме, без выходных.
Но все усилия напрасны, пока жители не вспомнят и не начнут строго соблюдать правила пользования системой водоотведения.
Причина большинства проблем на канализационных линиях — неправильная эксплуатация жителями системы водоотведения. В раковину и унитаз ни в коем случае нельзя смывать всё, что не растворяется. Влажные салфетки, тряпки, ватные палочки и диски, овощные очистки, остатки еды становятся причиной непроходимых засоров и, как следствие, изливов канализации.
"Будьте внимательны! Все твёрдые отходы должны оказывать в ведре, а не в раковине или унитазе! Канализация — это система водоотведения", — напомнили в компании.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!