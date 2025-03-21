Руководство "Т Плюс" предоставило рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения общежития № 73 в Тольятти

Руководство Самарского филиала "Т Плюс" предоставило обслуживающей организации ООО "Ларун" необходимые рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения дома № 73 на бульваре 50 лет Октября. На встрече с директором ООО "Ларун" энергетики подробно рассказали о необходимом перечне документов на выдачу технических условий на установку в доме собственного теплообменника. Также ответили на другие вопросы по горячему водоснабжению.

"Наши специалисты готовы оказать экспертную и техническую помощь в приведении внутридомовой теплосети к нормативному состоянию. Это потребует промывки и опрессовки трубопроводов, а также общей регулировки всей системы теплопотребления. В начале следующей недели инженеры тепловой инспекции планируют совместно с персоналом обслуживающей организации провести дополнительное обследование теплового узла здания и обозначить первоочередные технические мероприятия", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

"Т Плюс" напоминает, что по вопросам горячего водоснабжения и отопления жители Самарской области могут обращаться в Тепловую справочную службу по телефону +7 (800) 700-18-46. Также на портале tss.tplusgroup.ru можно проверить информацию о запланированных ремонтах на тепловых сетях, отправить запросы о качестве коммунальных услуг и обслуживании трубопроводов.