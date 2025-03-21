Руководство "Т Плюс" предоставило рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения общежития № 73 в Тольятти

Руководство Самарского филиала "Т Плюс" предоставило обслуживающей организации ООО "Ларун" необходимые рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения дома № 73 на бульваре 50 лет Октября. На встрече с директором ООО "Ларун" энергетики подробно рассказали о необходимом перечне документов на выдачу технических условий на установку в доме собственного теплообменника. Также ответили на другие вопросы по горячему водоснабжению.
"Наши специалисты готовы оказать экспертную и техническую помощь в приведении внутридомовой теплосети к нормативному состоянию. Это потребует промывки и опрессовки трубопроводов, а также общей регулировки всей системы теплопотребления. В начале следующей недели инженеры тепловой инспекции планируют совместно с персоналом обслуживающей организации провести дополнительное обследование теплового узла здания и обозначить первоочередные технические мероприятия", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
"Т Плюс" напоминает, что по вопросам горячего водоснабжения и отопления жители Самарской области могут обращаться в Тепловую справочную службу по телефону +7 (800) 700-18-46. Также на портале tss.tplusgroup.ru можно проверить информацию о запланированных ремонтах на тепловых сетях, отправить запросы о качестве коммунальных услуг и обслуживании трубопроводов.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!