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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" напомнили жителям новостроек правила пользования канализацией

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "РКС-Самара" предложили застройщикам при передаче ключей новым владельцам особое внимание обращать на правила пользования канализацией при проведении ремонтов, напоминать общие правила проживания в МКД, брать расписки об ответственности ремонтных бригад за использование общедомовых инженерных систем.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

В свою очередь застройщики поддержали требования ресурсоснабжающей организации к жителям новых домов, сообщает пресс-служба компании.

Руководители "РКС-Самара" провели ряд встреч с представителями крупных компаний-застройщиков. Цель совещаний — привлечь девелоперов к работе по профилактике засоров канализации. "Как это ни удивительно, но часто именно в новых жилых кварталах нам приходится бороться с частыми и самыми непроходимыми засорами, — поделился с партнерами главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. — Люди получают ключи от новых квартир, начинают делать ремонт, и в канализацию летят стройматериалы, растворы, песок. Пробить потом такой засор становится огромной проблемой. А претензии жители могут обращать, в том числе и к строителям".

Предложения "РКС-Самара" были полностью поддержаны. Более того, руководители компаний-застройщиков со своей стороны предложили продумать и ввести в практику дополнительные меры информирования и повышения ответственности владельцев квартир.

В компании напомнили, что во время проведения ремонтных работ необходимо особенно внимательно соблюдать правила эксплуатации канализации. Категорически нельзя спускать в раковины и унитазы строительные смеси, краски, клей, растворители, остатки каких-либо строительных материалов (штукатурка, бетон, пенопласт), полиэтилен, песок, любую упаковку, тряпки, нетканые салфетки.

Все это не только создает непроходимые засоры в трубах, но и, попадая на очистные сооружения, выводит из строя оборудование и убивает микроорганизмы, которые производят биологическую очистку сточных вод.

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