Скульптуру козы в Струковском саду капитально отремонтируют

Жанровая скульптура Козы, размещенная на вершине искусственного грота в Струковском саду в Самаре, будет восстановлена, сообщает мэрия города.

Для проведения восстановительных работ скульптуру в ближайшие дни демонтируют и отвезут в ремонтный цех. Все работы будут проводиться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий опыт проведения аналогичных работ.

Завершить работы планируют в мае, после чего коза вернется на вершину грота.