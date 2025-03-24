Скульптуру козы в Струковском саду капитально отремонтируют

Жанровая скульптура Козы, размещенная на вершине искусственного грота в Струковском саду в Самаре, будет восстановлена, сообщает мэрия города.
Для проведения восстановительных работ скульптуру в ближайшие дни демонтируют и отвезут в ремонтный цех. Все работы будут проводиться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий опыт проведения аналогичных работ.
Завершить работы планируют в мае, после чего коза вернется на вершину грота.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!