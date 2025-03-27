"ЭнергосбыТ Плюс" выявил нарушения у ряда обслуживающих организаций Самарской области

"ЭнергосбыТ Плюс" направил в Госжилинспекцию региона информацию по 19 многоквартирным домам Самарской области с неисправными тепловыми узлами. Они не подготовлены к прохождению отопительного сезона и функционируют без разрешения Ростехнадзора, а тепловую энергию получают за счёт самовольного подключения к сетям энергокомпании.
Текущее состояние систем теплоснабжения этих домов влечёт за собой серьёзный риск возникновения аварийных ситуаций на внутридомовом оборудовании и, как следствие, причинения вреда имуществу, жизни и здоровью жителей. Сотрудники тепловой инспекции составили развёрнутые рекомендации, которые письменно направили в обслуживающие организации.
"Примечательно, что некоторые из этих обслуживающих организаций ежемесячно платят штрафы за имеющиеся нарушения вместо того, чтобы выполнить все требования законодательства и обеспечить безопасное и качественное теплоснабжение клиентов. Надо полагать, что финансовая нагрузка в данном случае ложится именно на жильцов", — обратил внимание директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Руководство энергокомпании обращает внимание, что собственники жилья могут контролировать процесс устранения всех замечаний и оформления документов со стороны обслуживающей организации. Таким образом, горожане могут воздействовать на управляющие компании, не дожидаясь ухудшения качества предоставления коммунальных услуг и санкций со стороны контролирующих органов.
Замечания выявлены по следующим многоквартирным домам региона:
— Самара, Московское шоссе, д. 45, 47, 49, 51, 53; ул. Санфировой, д. 99; ул. Гастелло, д. 49 (ТСН "Город Мира");
— Самара, ул. Ленинская, д. 151 (ООО "Самарский коммунальный сервис");
— Самара, ул. Осипенко, д. 38 (ТСН "Портал Билдинг");
— Самара, ул. Галактионовская, д. 165 (ТСН "Галактионовская 165");
— Самара, ул. Ленинская, д. 119/Рабочая, д. 43 (ТСЖ "Материк Сервис");
— Самара, Студенческий переулок, д. 3а (ТСН "Студенческий 3а");
— Самара, ул. Советской Армии, д. 117; ул. Советской Армии, д. 117а (ООО УК "63 Регион");
— Самара, ул. Мяги, 24б (ТСН "ТСЖ Мяги 24б");
— Самара, ул. Аэродромная, д. 98А секция 3,4,5 (ООО "Эксперт Плюс");
— Самара, ул. Майская, д. 5 секция 2; ул. Майская, д. 7 секция 3,4 (ООО УК "Квартал НД");
— Тольятти, Приморский б-р, д. 61 (ООО "Управление ЖКХ");
— Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 35а (ООО УК "Юго-Запад").
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!