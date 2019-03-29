Правительство РФ выделит более 30 млрд руб. на строительство автодорожного обхода вокруг Тольятти и сооружение моста через Волгу в рамках реализации проекта транспортного коридора "Европа — Западный Китай", сообщает tass.ru.

"Деньги идут на приведение в порядок автодорог и на создание одного из важных участков транспортного маршрута из Европы в Западный Китай, в частности, речь идет о строительстве обхода вокруг Тольятти, сооружении моста через Волгу", — сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Как сообщили ранее в пресс-службе кабмина, на инфраструктуру транспортного коридора "Европа — Западный Китай" правительство планирует выделить более 30,8 млрд руб., в том числе порядка 2 млрд в 2019 г. и 10,62 млрд в 2020 году. Основная часть средств будет перечислена в 2021 г. — почти 18,18 млрд рублей.