В Самаре разрабатывают единую туристическую карту гостя

В Самаре рассматривается возможность внедрения единой туристической карты гостя города, позволяющей использовать ее для дополнительных скидок и получения разных услуг, в том числе оплачивать проезд в транспорте, сообщает пресс-служба мэрии.

Этот вопрос затронули 28 марта на заседании рабочей группы в рамках проекта "Умный город". В Самаре сформирована "дорожная карта" по реализации этого проекта.

В рамках "Умного города" развивают, в частности, направление туризм и сервис. Создан сайт visit-samara.com, где размещена информация о планируемых мероприятиях, экскурсиях, актуальных тур-продуктах и сформирован календарь событий (включающий в себя праздники и выставки). В планах — доработать сайт: предусмотреть возможность бронирования билетов на мероприятия, номеров в гостиницах.

С приходом "Умного города" будет доработан муниципальный геопортал. В ближайшее время в него добавят данные по градостроительной деятельности и другим объектам. Появится информация о ремонтных работах, об изменениях маршрутов транспорта, станет доступным проведение рейтингового голосования. Разработают порядок работы с обращениями, поступающими через геопортал.

Также планируется создать энергоэффективное освещение. Будут менять ртутные лампы на светодиодные, модернизировать автоматическую систему управления программным комплексом: "цифра" сможет регулировать яркость освещения и автоматически включать/отключать свет в зависимости от суток и погодных условий. Это позволит городу экономить до 15% потребляемой энергии.