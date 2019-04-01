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ТЦ "Мегастрой" на Дзержинского арестован и выставлен на продажу

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТЦ "Мегастрой" выставлен на продажу в рамках банкротства собственника - ООО "Мираж". Заявленная цена объекта - более 130 млн рублей.

Пятиэтажный центр по продаже строительных и отделочных материалов, инструмента и оборудования на ул. Дзержинского,48 площадью свыше 8 тыс. кв. м продается вместе с земельным участком 9,6 тыс. кв. метров.

Банкротство ООО "Мираж" инициировало ПАО "Сбербанк" прошлым летом из-за долга почти 112,7 млн рублей. Тогда же суд наложил арест на имущество банкрота: торговый центр и прилегающую к нему территорию, которые находились в залоге у банка. Залоговая стоимость здания оценена в 184 млн руб., земли - 21,4 млн рублей.

ООО "Мираж" зарегистрировано в Самаре в 2004 году. Основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Единственным владельцем является Игорь Рудаков. Чистая прибыль в 2017 году составляла 5,2 млн руб., выручка - 25,8 млн рублей.

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