ТЦ "Мегастрой" на Дзержинского арестован и выставлен на продажу

ТЦ "Мегастрой" выставлен на продажу в рамках банкротства собственника - ООО "Мираж". Заявленная цена объекта - более 130 млн рублей.

Пятиэтажный центр по продаже строительных и отделочных материалов, инструмента и оборудования на ул. Дзержинского,48 площадью свыше 8 тыс. кв. м продается вместе с земельным участком 9,6 тыс. кв. метров.

Банкротство ООО "Мираж" инициировало ПАО "Сбербанк" прошлым летом из-за долга почти 112,7 млн рублей. Тогда же суд наложил арест на имущество банкрота: торговый центр и прилегающую к нему территорию, которые находились в залоге у банка. Залоговая стоимость здания оценена в 184 млн руб., земли - 21,4 млн рублей.