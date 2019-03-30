В ДК железнодорожников прозвучит армянский дудук

В четверг, 4 апреля, в самарском ДК железнодорожников будет звучать фолк-джаз. Самарское джазовое "Движение" приглашает слушателей побывать на концерте армянского дуэта Артема Тер-Оганнисяна (дудук) и Анны Авакян (вокал).

Артем Тер-Оганнисян — музыкант, завоевавший признание и любовь публики в Армении и России, продолжатель высокого искусства своих предков, удостоившийся первых премий международных конкурсов.

Анна Авакян — лауреат международного конкурса, исполнительница, чей бархатистый глубокий тембр обволакивает слушателя, создавая особую атмосферу восприятия музыки. Музыканты передадут магию звучания дудука и голоса в сочетании с необычным инструментальным составом.

В программе: армянские народные и популярные зарубежные мелодии. В концерте примут участие именитые самарские музыканты, обладатели всевозможных премий на международных конкурсах и фестивалях:

Дмитрий Болдырь — фортепиано,

Николай Мачкасов — контрабас,

Александр Носов — перкуссия,

Струнный квартет "9 и ¾".

Начало концерта — в 19:00.

По вопросам приобретения билетов https://samarajazz.ru +7 (960) 808-69-53