В субботу, 30 марта, в Ростове-на-Дону в ½ финала Кубка России гандбольная тольяттинская "Лада" обыграла "Астраханочку" со счетом 27:26 (13:13), сообщает официальный сайт клуба.
Гандбольная "Лада" на выезде обыграла "Астраханочку"
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Семиметровые: 7/5-2/1. Штраф: 10-12 мин. Судьи: Семененко, Стреленый (оба — Волгоград)
"Астраханочка": Трусова (12/37=32%); Постнова — 1 (2 мин.), Сисенова — 1 (4 мин.), Самохина — 2/1, Антонова — 5 (4 мин.), Сабирова — 5/1, Шапошникова — 4, Зеленкова, Малашенко — 6/3, Шичкина, Игнатович, Кайнарова — 2.
"Лада": Лагина — 1 (8/29=27%), Уткина (0/5=0%); Фомина — 1, Какмоля — 1, Михайличенко — 10/1, Дмитриева — 4 (2 мин.), Гайдук — 3, Щербак — 1, Носикова — 4 (2 мин.), Кирдяшева, Амельченко, Новосёлова (4 мин.), Гафонова (4 мин.), Тарасова — 2.