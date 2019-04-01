Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют "гепатитный" детский сад

Прокуратура Кировского района Самары и прокуратура Самарской области вместе со специалистами Роспотребнадзора начали проверку по факту заболевания гепатитом шести детей в самарском детсаду.

Напомним, в детском саду №306 выявили шесть случаев заболевания гепатитом А у детей. Их госпитализировали. Корпус детского сада на ул. Нагорной, 203 сейчас закрыт.

В детсаду взяли и направили на исследование пробы воды и образцы пищи, смывы из столовой. Также исследуют воспитанников, педагогов, сотрудников пищеблока, контактировавших с заболевшими.