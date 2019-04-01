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Образование Общество

Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют "гепатитный" детский сад

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Кировского района Самары и прокуратура Самарской области вместе со специалистами Роспотребнадзора начали проверку по факту заболевания гепатитом шести детей в самарском детсаду.

Напомним, в детском саду №306 выявили шесть случаев заболевания гепатитом А у детей. Их госпитализировали. Корпус детского сада на ул. Нагорной, 203 сейчас закрыт.

В детсаду взяли и направили на исследование пробы воды и образцы пищи, смывы из столовой. Также исследуют воспитанников, педагогов, сотрудников пищеблока, контактировавших с заболевшими.

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