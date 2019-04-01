В Сызрани завершился Всероссийский конкурс "В ритме времени"

Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах "В ритме времени" имени композитора Евгения Дербенко прошел в Сызрани в шестой раз.

В Сызрань съехались 24 оркестра, 16 ансамблей, 92 солиста из 16 регионов России — более восьмисот талантливых музыкантов.

Евгений Дербенко емко заметил: "Небольшой ручей превращается в полноводную реку, а "В ритме времени" с каждым годом становится все масштабнее".

Фестиваль продлился три дня. Оценивало конкурсантов высокопрофессиональное жюри. Из Москвы для этого приехали преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных Павел Уханов, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова Кристина Шарабидзе и заслуженный работник культуры РСФСР Владимир Глейхман. Также в судейский коллектив вошли заслуженный деятель искусств РФ Владимир Агафонов (Ярославль) и доцент кафедры народных инструментов Самарского государственного института культуры Виктор Свитов. Председателем жюри стал Евгений Дербенко: заслуженный деятель искусств РФ, педагог, автор более трех тысяч музыкальных произведений. Конкурсные прослушивания стартовали 26 марта на базе одного из организаторов фестиваля — ДШИ имени Аркадия Островского. А вечером в театре состоялось торжественное его открытие: концерт, приуроченный к семидесятилетию Евгения Дербенко.

Заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Ирина Пыжова поприветствовала собравшихся на фестивале и поблагодарила юбиляра за внимание к юным талантам: "Вы дали нашему городу шанс войти в историю музыкального творчества".

В рамках конкурса "В ритме времени" члены жюри провели несколько круглых столов и мастер-классов. Павел Уханов занимался с гармонистами и баянистами, Владимир Агафонов и Виктор Свитов — с ансамблями, Кристина Шарабидзе — с домристами, Владимир Глейхман — с балалаечниками.

Третий день фестиваля завершился гала-концертом.

Сызранские ребята взяли много призовых мест в номинациях "Баян, аккордеон", "Домра, балалайка, гитара", "Дуэт". Два состава Образцового оркестра народных инструментов стали лучшими в своих категориях.