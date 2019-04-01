В с. Тимофеевка, что рядом с Тольятти, пошли талые воды с полей

В понедельник, 1 апреля, стало известно, что талые воды с полей протекают на ул. Кленовую в с. Тимофеевка Ставропольского района, что находится рядом с Тольятти. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Напомним, это село в 2018 г. уже подтапливало талыми водами с полей. Чтобы воды не шли в село, его огородили от полей дамбой, в частности, в районе ул. Пограничной.

Но, видимо, сегодня, талые воды пошли либо мимо дамбы, либо через нее и подтопили улицу Кленовую. В частности, в 12:31 одна из местных жительниц Марина М. написала в паблике "Совет Села (Тимофеевка, Ставропольский район)": "По улице Кленовой с поля льется вода, хоть вдоль поля подняли валуны земли и снега".

Кстати, на размещенной фотографии видно, что на ул. Кленовой уже немало воды.

А пользователь Елена С. в том же паблике сообщила, что затопило ул. Пушкина. "Не всю, конечно, но частично. Участок по колено в воде", - пишет женщина. По ее словам, в село приезжали представители администрации, но чем закончился их приезд, неизвестно.

Представители администрации Ставропольского района в 16:00 уточнили в соцсети: "На данный момент в результате протечки талых вод с полей со стороны Тольятти в районе улиц Кленовой, Пушкина, Майской работает три бойлера, трактор МТЗ, перекачивающая насосная станция".

Глава района Владимир Медведев в 15:58 написал: "На месте работают три вакуумные машины от "СтавропольРесурсСервис", они откачивают воду. Ждем также прибытия подразделений Пожарно-Спасательного отряда №30, укомплектованных перекачивающей насосной станцией. Наготове техника, груженная мешками с песком, и фронтальный погрузчик".

Местные жители около 17:00 в паблике "Совет Села (Тимофеевка, Ставропольский район)" призывали односельчан совместно укреплять дамбу в районе домов №№ 131 и 135 по ул. Пограничной. "Односельчане! Требуется неотложная помощь! Через 40 минут прибудет полуприцеп с мешками песка. Мешками нужно укрепить слабые места дамбы! Для работы нужно человек 15-20", - сообщали жители Тимофеевки.