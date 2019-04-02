Гандбольная "Лада" завоевала серебро Кубка России

В финале Кубка России в Ростове-на-Дону гандбольная "Лада" уступила "Ростов-Дону" со счетом 28:30 (12:13), став обладателем серебряных наград, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Попытки закрепить своих соперниц в роли безнадежно догоняющих в первом тайме Ростову не удались. Все ограничилось лишь минимальным перевесом, которого могло совсем не быть. Реализуй Елена Михайличенко свой "выстрел" перед самым перерывом, равенство бы, как это ранее случалось дважды, вновь восстановилось. Но учениц Амброса Мартина выручила перекладина ворот.

Самая юная тольяттинка вновь удостоилась звания лучшего игрока в составе "Лады" по итогам матча. И присовокупила к нему титул топ-бомбардира турнира. Однако сразу после передышки ей пришлось волей-неволей отсидеться в тени. Как следствие к 41-й минуте пробуксовавшие на старте второй половины автозаводчанки получили "минус 5". Отчаянный рывок волжанок вынудил тренера хозяек дважды экстренно созывать "планерку" на исходе поединка. Вторую он взялся проводить ровно за минуту до конца при неблагонадежной разнице "плюс 2".

После нее подопечные Мартина, играя без голкипера, мяч в атаке потеряли, чем незамедлительно воспользовалась стрелявшая в этот день без промаха Ольга Фомина. Порядка 40 секунд у "Лады" еще оставалось на спасение, но больше шанса ей никто не дал. Дончанки поставили голевую точку под аккомпанемент сирены.