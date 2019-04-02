Жигулевская спортсменка завоевала бронзу первенства России по гиревому спорту

Ирина Пашкова из Жигулевска завоевала бронзу первенства России по гиревому спорту среди юниоров, сообщает министерство спорта Самарской области. Соревнования, участие в которых приняли около 200 спортсменов из 26 регионов, прошли в Смоленске.

Ирина Пашкова показала результат 127 рывков с гирей 24 кг, улучшив свой личный рекорд на 16 рывков. Помимо бронзовой награды она выполнила норматив мастера спорта России, , а также завоевала право в составе сборной команды России выступить на первенстве Европы в Германии.

Месяц назад на первенстве России среди юношей и девушек в Кирове жигулевские гиревики Денис Пикуль и Елена Голодяева завоевали серебряную и золотую медаль соответственно и были включены в состав сборной страны для участия в первенстве Европы.

Мастер спорта Александр Балдин 27 апреля принял участие в чемпионате Вооруженных сил в армейском рывке. Эта спортивная дисциплина была введена в программу соревнований по гиревому спорту сравнительно недавно. Спортсмен выполняет рывок гири 12 минут и в отличие от классического варианта, когда перехват гири из руки в руку может выполняться всего один раз, в армейском рывке его можно делать произвольно. Александр выступал в этом виде со дня его основания и неизменно побеждал с очередным рекордом России. На этих соревнованиях он опять завоевал золотую медаль, поставив третий рекорд, когда с гирей 32 кг зафиксировал рывок 252 раза.