Тольяттинский "РосАвтоПласт" возглавил Михаил Самаров

С понедельника, 1 апреля, в должность генерального директора ООО "РосАвтоПласт", входящего в Группу ОАТ, вступил Михаил Самаров.
Михаил Самаров с января 2018 г. занимал должность заместителя генерального директора Группы ОАТ по комплаенс.
Эдуард Бедай, ранее возглавлявший "РосАвтоПласт", покинул холдинг по собственному желанию.
ООО "РосАвтоПласт" специализируется на выпуске, разработке и продаже материалов на основе полипропилена, полиамида, ТЭП на основе полипропилена для производства изделий из пластмасс. Предприятие основано в 2003 г., оснащено современным, европейским, высокопроизводительным технологическим и лабораторным оборудованием, укомплектовано подготовленным производственным и инженерно-техническим персоналом общей численностью более 130 человек. "РосАвтоПласт" располагает производственными мощностями до 20 тыс. тонн в год. Занимает одну из ведущих позиций на российском рынке полимерных композиционных материалов. Основными потребителями продукции являются российские предприятия производители автокомпонентов, бытовой техники, электротехники, строительных материалов, деталей транспорта и др.