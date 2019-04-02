Ирина Кочуева сменила гордуму Самары на областное правительство

Депутат Самарской городской думы Ирина Кочуева с 1 апреля назначена руководителем управления по работе с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики администрации губернатора. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе правительства области.

Тем временем на 59-м заседании городской думы, которое состоялось 2 апреля, был рассмотрен вопрос о сложении депутатских полномочий Ириной Кочуевой. Соответствующее заявление от нее поступило в думу 27 марта 2019 года. На заседании думы депутаты поддержали решение Ирины Кочуевой и проголосовали за сложение с нее депутатских полномочий.

Получить комментарий самой Ирины Кочуевой на момент публикации не удалось — ее телефон не отвечал.