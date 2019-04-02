Ирина Кочуева сменила гордуму Самары на областное правительство

Депутат Самарской городской думы Ирина Кочуева с 1 апреля назначена руководителем управления по работе с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики администрации губернатора. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе правительства области.
Тем временем на 59-м заседании городской думы, которое состоялось 2 апреля, был рассмотрен вопрос о сложении депутатских полномочий Ириной Кочуевой. Соответствующее заявление от нее поступило в думу 27 марта 2019 года. На заседании думы депутаты поддержали решение Ирины Кочуевой и проголосовали за сложение с нее депутатских полномочий.
Получить комментарий самой Ирины Кочуевой на момент публикации не удалось — ее телефон не отвечал.
Ирина Кочуева родилась 4 ноября 1973 г. в Нижегородской области, спустя два года ее семья переехала в Самару, где она окончила школу, а также получила два высших образования — юридическое и экономическое.
Трудовую биографию Кочуева начала в ОАО "Волгатанкер", где в итоге трудилась более 10 лет.
Ирина Кочуева — активный общественный деятель: еще в 2009 г. она создала Самарскую региональную общественную организацию правовой помощи и просвещения "Гражданская позиция", которая впоследствии выросла в Ассоциацию правовой помощи и просвещения Самарской области.