В Смышляевке мужчина не успел вынести из горящего дома внука

Следователи ведут проверку по факту гибели двухлетнего ребенка во время пожара в частном доме в Смышляевке, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 31 марта около 12:06 загорелся частный дом на ул. Раздольной в пос. Смышляевка в Волжском районе. Пламя распространилось на 20 кв. м.

Потушили горевший дом в 12:28.

При пожаре погиб двухлетний ребенок. По предварительным данным, в доме с двумя детьми находился их дедушка. Он успел вынести из огня только одного ребенка.

Предварительной причиной возгорания могла быть неисправность печного оборудования.