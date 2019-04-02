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Пожары Происшествия

В Смышляевке мужчина не успел вынести из горящего дома внука

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи ведут проверку по факту гибели двухлетнего ребенка во время пожара в частном доме в Смышляевке, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 31 марта около 12:06 загорелся частный дом на ул. Раздольной в пос. Смышляевка в Волжском районе. Пламя распространилось на 20 кв. м.

Потушили горевший дом в 12:28.

При пожаре погиб двухлетний ребенок. По предварительным данным, в доме с двумя детьми находился их дедушка. Он успел вынести из огня только одного ребенка.

Предварительной причиной возгорания могла быть неисправность печного оборудования.

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