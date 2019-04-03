Анастасия Павлюченкова успешно стартовала в Монтеррее

В первом круге турнира в Монтеррее уроженка Самары Анастасия Павлюченкова, посеянная под третьим номером, за 57 минут легко обыграла соотечественницу Анну Блинкову — 6:0, 6:3, сообщает championat.com.

27-летняя Анастасия допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. В активе ее визави шесть двойных ошибок и ни одного брейка. Кроме того, обе теннисистки ни разу не смогли подать навылет. Ранее Павлюченкова и Блинкова не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований 33-я ракетка мира поспорит с Иваной Йорович из Сербии.