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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова успешно стартовала в Монтеррее

МЕХИКО. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В первом круге турнира в Монтеррее уроженка Самары Анастасия Павлюченкова, посеянная под третьим номером, за 57 минут легко обыграла соотечественницу Анну Блинкову — 6:0, 6:3, сообщает championat.com.

27-летняя Анастасия допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. В активе ее визави шесть двойных ошибок и ни одного брейка. Кроме того, обе теннисистки ни разу не смогли подать навылет. Ранее Павлюченкова и Блинкова не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований 33-я ракетка мира поспорит с Иваной Йорович из Сербии.

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