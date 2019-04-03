В гибели женщины под рухнувшей от снега крышей не нашли криминала

Во вторник, 2 апреля, стало известно, что в возбуждении уголовного дела по факту гибели 42-летней женщины в результате обрушения кровли дома от снега в с. Малая Царевщина отказано. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 16 февраля примерно в 22:00 под тяжестью снега произошло обрушение кровли веранды дома на ул. Шоссейной в с. Малая Царевщина, которая завалила женщину и 14-летнего подростка. В результате случившегося женщина скончалась, а подросток получил повреждения ног.

Проверку по факту ее гибели вел Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области.

Как пояснили в следствии, отказ в возбуждении уголовного дела связан с тем, что женщина скончалась от сердечного приступа. И дом находился в ее собственности, то есть она сама должна была заботиться о чистке снега с крыши.