В регионе зарегистрирован первый случай укуса клещом

На территории Самарской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Если сравнивать с прошлым годом, то специалисты ведомства отмечают, что ситуация не изменилась. За аналогичный период так же был зарегистрирован один такой случай.

Также в Роспотребнадзоре предупреждают, что в Самарской области 26 муниципальных районов из 35 эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу. В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2019 г. запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3254 га.