Наталью Гасанову заподозрили в отмывании денег с продажи имущества банкротящейся фирмы

В отношении руководителя консалтингового агентства "Диадем" Натальи Гасановой возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств", пишет "Самарское обозрение".

Как сообщает издание, год назад Гасанову уже привлекли за мошенничество. Ранее силовики считали, что в 2014 г. юрист якобы получила денежное вознаграждение за оказание юридических информационно-консультационных услуг и участие в торгах по продаже имущества фирмы "Феон". Компания "Феон", связанная с бизнесменом Федором Афонькиным, базируется в Русской Борковке и ранее занималась оптовой продажей автозапчастей. С 2011 г. фирма находится в процедуре банкротства.

Спустя несколько лет после участия директора "Диадема" в торгах, их процедурой заинтересовались правоохранители. Как считает следствие, Наталья Гасанова своих обязательства не выполнила, полученные деньги растратила. Потерпевшим от ее действий, признан директор фирмы с названием "Московский" Виталий Фатькин. "Московский" с регистрацией в с. Васильевка Ставропольского района занимается операциями с недвижимостью. Собственники компании — Оксана Сюмарева и Виталий Фатькин.

Новый эпизод в отношении Гасановой возбужден по статье "Легализация (отмывание) денежных средств". Согласно фабуле дела, заработав на мошенничестве в период с декабря 2013 г. по март 2014 г. 3,6 млн руб. (деньги принадлежали фирме Фатькина), фигурантка перевела их со счета КА "Диадем" на счета подконтрольных ей фирм ЦОД "Быстродок" и "Арт Хит", а также на свою банковскую карту — для "пользования и распоряжения".

Наталья Гасанова — известный в Тольятти юрист. Она руководит несколькими юрлицами с похожими названиями: консалтинговое агентство "Диадем", правовой центр "Диадем" и так далее. Помимо этого, Гасанова — конкурсный управляющий. Она занималась банкротствами порядка 100 компаний не только в Самарской области, но и в Москве, Ульяновске, Татарстане, Калмыкии, Республике Коми, Санкт-Петербурге. На счету Гасановой довольно много банкротств в коммунальном секторе. В рамках дела о банкротстве МУП "ЖЭС" Наталью Гасанову подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") при выставлении в январе счетов за отопление и горячее водоснабжение.