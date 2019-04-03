На портале "Культура.РФ" пройдут онлайн-трансляции из регионов

"Культура.РФ" — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, созданный при поддержке Министерства культуры РФ и рассказывающий об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы.

На портале собраны статьи, фотографии, цитаты и справочные заметки, мультимедийные проекты, архив российских художественных, документальных и анимационных фильмов, записи редких и современных спектаклей разных лет, общеобразовательных лекций и классической литературы.

Здесь можно совершить виртуальное путешествие по музеям страны, увидеть достопримечательности и туристические маршруты многих городов России, узнать о главных культурных событиях во всех регионах.

Так, например, можно найти афишу культурных мероприятий Самарской области или атлас учреждений культуры региона. Также электронная карта событий в сфере культуры губернии интегрирована в сайт министерства культуры Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона отметил: "Самарской области, региону с мощными культурными традициями, нужно по максимуму воспользоваться возможностями, которые предоставляет национальный проект "Культура". Тем более что мне президентом страны было доверено возглавить рабочую группу Госсовета по данному направлению. С одной стороны, это признание культурной значимости Самарской области, а с другой — особая ответственность, ведь другие регионы будут ориентироваться на нас".

"Культура.РФ" дает возможность нашим региональным учреждениям проводить онлайн-трансляции своих мероприятий", — прокомментировал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

К примеру, ближайшая онлайн-трансляция экскурсии в особняке Клодта состоится 5 апреля в 14:00 по московскому времени в рамках проекта Самарской областной библиотеки для слепых "Я иду, гуляю по Самаре".

Транслироваться экскурсия будет на официальной странице Самарской областной библиотеки для слепых в социальной сети "ВКонтакте" при технической поддержке портала "Культура.РФ".