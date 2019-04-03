Экс-начальник Новокуйбышевской ИК-3 Гурьянов предстанет перед судом

В среду, 3 апреля, стало известно об окончании следствия по уголовному делу бывшего начальника ИК-3. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, полковника внутренней службы Андрея Гурьянова задержали 22 августа после получения 300 тыс. руб. сотрудники ФСБ и оперативники из отдела собственной безопасности регионального УФСИН. На тот момент старший офицер занимал должность начальника Новокуйбышевской колонии № 3, но был в отпуске.

Бывший начальник ИК-3: "Это было мошенничество чистой воды" Задержанного за получение взятки экс-начальника ИК-3 строгого режима Андрея Гурьянова арестовали на два месяца. В рапорте сотрудников УФСБ России по Самарской области говорится, что мужчина собирался уехать из страны, если бы узнал, что под него "копают".

На следующий день возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, Гурьянов просил деньги у Арутюна Карапетяна за освобождение его сына Армана из колонии, где последний отбывал срок за нанесение тяжких увечий человеку.

Но по данным регионального СУ СК, во время следствия было установлено, что в силу своих должностных полномочий, Гурьянов не мог повлиять на решение по УДО. Поэтому ему предъявили обвинение в мошенничестве — ст. 159 УК РФ. Сейчас он находится под арестом.

По окончании следствия уголовное дело направили в Куйбышевский районный суд для рассмотрения.