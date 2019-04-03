Экс-начальник Новокуйбышевской ИК-3 Гурьянов предстанет перед судом

В среду, 3 апреля, стало известно об окончании следствия по уголовному делу бывшего начальника ИК-3. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, полковника внутренней службы Андрея Гурьянова задержали 22 августа после получения 300 тыс. руб. сотрудники ФСБ и оперативники из отдела собственной безопасности регионального УФСИН. На тот момент старший офицер занимал должность начальника Новокуйбышевской колонии № 3, но был в отпуске.
На следующий день возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, Гурьянов просил деньги у Арутюна Карапетяна за освобождение его сына Армана из колонии, где последний отбывал срок за нанесение тяжких увечий человеку.
Но по данным регионального СУ СК, во время следствия было установлено, что в силу своих должностных полномочий, Гурьянов не мог повлиять на решение по УДО. Поэтому ему предъявили обвинение в мошенничестве — ст. 159 УК РФ. Сейчас он находится под арестом.
По окончании следствия уголовное дело направили в Куйбышевский районный суд для рассмотрения.