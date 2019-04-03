Самарская область получит четыре виртуальных концертных зала

В Самарской области в рамках нацпроекта "Культура"откроются четыре виртуальных концертных зала - в Сызрани, Тольятти, Отрадном и Чапаевске. Они будут оснащены современной техникой, позволяющей принимать прямой сигнал из центральных концертных залов страны.

Отметим, что всего в период с 2019 по 2024 гг. в России планируется увеличить количество действующих виртуальных концертных залов с 80 до 500. Благодаря этому у слушателей многих регионов появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах ведущих российских и зарубежных исполнителей, коллективов и дирижеров.

Как подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании, региону нужно по максимуму воспользоваться возможностями, которые предоставляет нацпроект "Культура".

Самарская область подавала шесть заявок на получение виртуальных концертных залов. Было одобрено четыре заявки. Финансирование из федерального бюджета составит 12,48 млн руб. на 4 зала.

Планируется, что залы откроются на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра им. А.Толстого, Детской школы искусств "Гармония" в Чапаевске, ДК "Россия" в Отрадном. Предполагается, что в течение 2019 года залы будут оборудованы современными техническими средствами.

"Главный оператор этого проекта — Московская государственная филармония, концерты которой уже сейчас можно смотреть в интернете. Для того чтобы посмотреть концерт в хорошем разрешении с хорошим звуком, и нужны виртуальные концертные залы. Основным условием их функционирования является то, что работать они должны не один-два раза в год, а практически в еженедельном режиме. И те муниципалитеты, которые получат виртуальные концертные залы, должны будут обеспечить им активную работу с привлечением зрителей. В ряде регионов такая практика существует достаточно давно и наглядно показывает, что жители малых городов в эти залы хотят с удовольствием", — отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Дополнительно в 2019 г. из областного бюджета будет выделено 1 млн руб. на организацию на базе учреждений культуры виртуальных концертных залов в Похвистнево и Жигулевске

Таким образом, к концу 2019 года на территории Самарской области будут функционировать 7 виртуальных концертных залов, включая уже действующий с 2018 года на базе Самарской государственной филармонии.