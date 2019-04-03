С "Открытие Брокер" инвестиции становятся выгоднее

Спектр финансовых решений, предлагаемых сегодня брокерами, позволяет разобраться с инвестированием даже тем, кто далек от биржевых котировок. Компания "Открытие Брокер" уже более 23 лет создает понятные инвестиционные сервисы для самых разных категорий клиентов: трейдеров и консервативных инвесторов, опытных и начинающих, и даже тех, кто предпочитает полностью передать управление портфелем профессионалу.

При этом каждый из этих клиентов теперь может получать вознаграждение в процессе инвестирования: кэшбек от уплаченной брокерской комиссии за совершение торговых операций, бонусы за рекомендацию брокера друзьям и знакомым, за каждый год сотрудничества и многое другое — для этого нужно лишь присоединиться к программе лояльности компании "O. InveStore!".

При этом уже сейчас можно с уверенностью говорить о высоком интересе аудитории к программе — всего за три неполных месяца работы в ней зарегистрировалось свыше 10% активных клиентов компании.

Принцип действия программы хорошо знаком и понятен — это кэшбек, то есть возврат части уплаченной суммы бонусными баллами. В данном конкретном случае — возврат части уплаченной брокерской комиссии, взимаемой при совершении сделок.

Кэшбек за операции с банковской картой давно стал привычным для большинства клиентов кредитных организаций. Наличие и размер кэшбека для многих являются важным аргументом в пользу выбора банка. Теперь же список возможностей расширился — благодаря программе лояльности "Открытие Брокер" кэшбек могут получать и инвесторы за совершенные операции на бирже. Кэшбек в размере от 3% до 5% могут получать пользователи самых популярных тарифных планов "Открытие Брокер".

Помимо кэшбека бонусные баллы можно заработать, порекомендовав брокера друзьям. Наверняка каждый хоть раз в жизни рекомендовал родственникам, знакомым, коллегам ту или иную компанию, услугами которой пользовался. Клиенты "Открытие Брокер", помимо удовлетворения от благодарности за хороший совет, получают еще и бонус за каждого, кто этим советом воспользовался. Получить вознаграждение можно также, приняв участие в промоакциях. Например, сейчас стартовала акция "Инвест-привет!". По ее условиям новые клиенты компании в течение первого месяца сотрудничества будут получать удвоенный кэшбек при совершении сделок на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи.

Баллы начисляются на бонусный счет, а потратить их можно на специальной витрине вознаграждений в личном кабинете участника "O. InveStore!". Выбор того, что можно приобрести за бонусы, огромен: электроника, бытовая техника, книги, товары для детей, электроника, туристические путевки — практически все что угодно, начиная от сертификата на покупки в супермаркете и заканчивая такими услугами, как массаж, уборка в квартире или доставка цветов. Один бонусный балл равен одному рублю, при этом при нехватке бонусных баллов недостающую стоимость товара можно доплатить банковской картой. На сайте компании вы сможете оцените все преимущества сами.