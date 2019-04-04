16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее Анастасия Павлюченкова успешно стартовала в Монтеррее Жигулевская спортсменка завоевала бронзу первенства России по гиревому спорту Гандбольная "Лада" завоевала серебро Кубка России Анастасия Павлюченкова сыграет на турнире в Монтеррее

Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

МЕХИКО. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 31
Версия для печати

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал соревнований в Монтеррее, обыграв сербку Йовану Йорович — 6:0, 6:0, сообщает championat.com.

Продолжительность противостояния составила 52 минуты. На счету россиянки одна подача навылет, три двойные ошибки и шесть брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница совершила три эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова сразится с победительницей противостояния Зарина Дияс (Казахстан) — Виктория Азаренко (Беларусь, 5).

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5