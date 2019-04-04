Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал соревнований в Монтеррее, обыграв сербку Йовану Йорович — 6:0, 6:0, сообщает championat.com.

Продолжительность противостояния составила 52 минуты. На счету россиянки одна подача навылет, три двойные ошибки и шесть брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница совершила три эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова сразится с победительницей противостояния Зарина Дияс (Казахстан) — Виктория Азаренко (Беларусь, 5).