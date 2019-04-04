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Общество

Историю с избиением ученика хворостянской школы обсудили на ток-шоу "Пусть говорят"

МОСКВА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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История семьи Алгалиевых из с. Хворостянка вышла на федеральный уровень. В среду, 3 апреля, на "Первом канале" ситуацию обсуждали в ток-шоу "Пусть говорят".

Напомним, 46-летняя Найпа Алгалиева заявляет, что вынуждена была работать на классного руководителя своего сына-восьмиклассника Азата в зачет репетиторства, а самого мальчика избил одноклассник. При этом школьное руководство и местные власти "заминали" историю.

Как рассказала в программе Найпа Алгалиева, она с семьей переехала в Хворостянку из Владимировки четыре года назад. В школе ее сына приняли хорошо. Мальчик развит творчески — он хорошо рисует, имеет награды и дипломы за свои работы. Но вот с общеобразовательной частью у него проблемы.

Новый классный руководитель Азата — Ольга Васильевна Обухова предложила маме мальчика оказывать услуги репетитора ее сыну. Стоимость таких услуг педагог оценила в 350 руб. за час. У Найпы Алгалиевой таких денег не оказалось, тогда учительница предложила ей в оплату репетиторства помочь по хозяйству. В итоге, по ее словам, дополнительных занятий с неуспевающим мальчиком учитель проводить не стала - вместо этого она просто завышала ему оценки во время опросов на уроках.

Основным заработком для Найпы Алгалиевой является работа на местной автомойке. В выходные же дни она трудилась на участке классного руководителя своего сына. Справиться с работой женщине помогали сестра-инвалид Ольга или дочь Наиля.

"Машины конечно было легче мыть. Иной раз зерно таскали, железо таскали, кирпичи. Задача для инвалидов и детей сложная. Однажды мы пришли, она принесла две зубные щетки и вручила мне и Наиле: "Дочка твоя пусть кабину душевую чистит, а ты садись на четвереньки и швы у кафеля чисти". Ольга потом мне помогает мыть полы в кабинетах", - рассказала Найпа. В дальнейшем на попытки женщины скрыться от рабского труда педагог ставила мальчику двойки.

Сама Ольга Обухова рассказала, что нанимала не столько Найпу, сколько ее сестру — грядки прополоть, убрать в клетках у скотины. "Она ни одного дня не работала просто так, за благотворительность, как она говорит. Всегда это заканчивалось хорошей суммой денег. Поэтому она и приходила сюда. Ее работа на моем участке никакого отношения к учебному процессу Азата не имела", — сказала учитель.

Она добавила, что стала классным руководителем Азата, когда мальчик перешел в пятый класс. В школу он пришел со справкой о задержке психического развития, мальчик плохо читает и пересказывает, но, по словам учителя, у него "золотые руки", он отлично рисует и вырезает по дереву. Как рассказала педагог, мама мальчика никогда у нее в рабстве не была. Такую помощь по хозяйству она оказывает всему селу и за работу на участке учителя за два с половиной года ей было выплачено 350 тыс. рублей.

Как уточнила Найпа Алгалиева, она на руки денег от педагога не получала. Деньги платили ее сестре и дочери — по 250-300 руб. за один визит, а она выполняла работу на условиях, что Обухова будет давать дополнительные уроки Азату.

7 сентября прошлого года на одном из уроков Азат вступился за мать, над хромотой которой, по его словам, начал насмехаться одноклассник Кирилл. Учитель не сделала мальчику должного замечания. Впоследствии Азат подрался с обидчиком и получил травмы.

Найпа не связывает свою историю с дракой сына. Но проблемы в селе у семьи начались после того, как она написала заявление по факту драки  в полицию: "Ольга Васильевна сказала, что моего сына поставят на учет, он никуда не поступит и характеристику мы ему плохую дадим". Когда Азату вызвали скорую, то классный руководитель, по словам матери мальчика, просила его сказать, что он сам упал и сломал нос. После драки Азат стал изгоем в классе.

Как рассказала бывший учитель рисования этой школы, драки и другие вопиющие случаи происходят регулярно. При этом ни учителя, ни руководство школы не делают ничего, чтобы помочь детям и родителям разрешить конфликт. Ее дочь, которая также обучалась в хворостянской школе, подвергалась травле со стороны учеников и учителей. А недавно другим одноклассником Азата был избит третьеклассник. У мальчика врожденный порок сердца. Руководство школы и учителя были об этом осведомлены, но не сообщили о факте избиения маме мальчика и не вызвали для него врача. Ребенка просто отвели домой и передали на руки родственнице. По словам матери пострадавшего, конфликт в школе пытаются замолчать.

Что же касается ситуации с Азатом Алгалиевым, то в октябре прошлого года факт школьной драки рассмотрел суд. Кирилла признали виновным по ст. 115 КУ РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Его семье предъявлен иск на компенсацию морального и физического вреда на сумму 90 тыс. рублей. Об этом в студии рассказал отчим мальчика. Этот процесс продолжается до сих пор.

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