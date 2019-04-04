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Общество

Команда Самарского университета прошла в финал VolgaCTF 2019

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сети Интернет состоялся дистанционный отборочный этап международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF 2019. В нем участвовали команды из 84 стран мира.

В ходе соревнований участники выполняли задания по расследованию инцидентов компьютерной безопасности, криптографии и т.д. Впервые на соревнованиях международного уровня по защите информации, помимо стандартных заданий, была поставлена задача противодействия фейковой информации.

В соревнованиях участвовало 1097 команд из 84 стран мира, включая такие страны, как Германия, Франция, Китай, Индия, США, Сербия, Чехия и т.д. Отечественные вузы выставили 301 команду.

По итогам отборочного этапа команда Самарского университета прошла в финал, одолев более чем 1000 команд. В финале соревнований также ожидается участие команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Саратова, Уфы, Казани, Оренбурга, Эстонии, Тайваня, Португалии, Австрии, Китая.

Организаторами соревнований VolgaCTF 2019  при поддержке правительства Самарской области и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по ПФО выступают департамент информационных технологий и связи Самарской области, Самарская региональная общественная организация "За информационное общество", Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева и Самарский государственный технический университет, осуществляющие подготовку по специальностям, связанным с информационной безопасностью.

Финал соревнований пройдет с 16 по 20 сентября 2019 г. на площадке гостиницы Holiday Inn Samara.

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