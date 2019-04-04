Ученые Самарского политеха получили гранты Российского научного фонда и президента РФ

По результатам конкурса РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами" грантовую поддержку получил 681 проект. В числе лучших оказались четыре проекта Самарского опорного университета.

Так, среди победителей - проект профессора кафедры "Органическая химия" химико-технологического факультета Виталия Осянина "Перициклические реакции 4Н-хроменов и высокополяризованных бензофуранов как синтетическая платформа структурного многообразия кислородсодержащих гетероциклов".

Еще один грант получил доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" теплоэнергетического факультета Дмитрий Пащенко. Его проект - "Разработка и оптимизация технологии термохимической регенерации теплоты продуктов сгорания органического топлива: экспериментальное и численное исследование".

Размер каждого гранта составит от 4 млн до 6 млн рублей в год. Проекты будут реализовываться в 2019-2021 годах.

Кроме того, подведены итоги конкурса 2019 года на право получения грантов президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук. В число 400 победителей вошли два представителя опорного университета.

Проект и.о. заведующего кафедрой "Промышленная теплоэнергетика" Антона Еремина "Исследование процессов тепло- и массопереноса в локально-неравновесных условиях" победил в направлении "Технические и инженерные науки".

Второй грант получил заведующий лабораторией синтеза новых кристаллических материалов Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Евгений Александров. Его заявка оказалась единственной из Самары в направлении "Химия, новые материалы и химические технологии".

Размер грантов для молодых ученых - кандидатов наук составляет 600 тыс. рублей в год. Гранты выделяются на двухлетний срок.