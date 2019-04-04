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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Кутулукском водохранилище пожарные спасли двух рыбаков

БОГАТОЕ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 апреля, в 14:26 на пульт пожарно-спасательного отряда №48 поступило сообщение о том, что на Кутулукском водохранилище, около с. Богдановка Богатовского района, тонут два рыбака. Об этом сообщили в ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

На помощь терпящим бедствие, не теряя ни минуты, выехали четыре пожарных ПСЧ №153: начальник части Олег Матыцын, начальник караула Станислав Овсянников, пожарный Дмитрий Барашкин и водитель пожарного автомобиля Анатолий Кирюнин.

Огнеборцы увидели двух человек, которые находились примерно в километре от берега и махали им руками, прося о помощи. Вооружившись лестницей-штурмовкой, лестницей-палкой, спасательными веревками, пожарные начали продвигаться к терпящим бедствие по льду через камыши. Используя лестницы и веревки, пожарные осторожно приблизились к рыбакам. В тот момент опасность уйти под лед была высока, так как он был очень хрупкий рыхлый. Но пожарные смогли вытащить пострадавших на твердый лед, оказали им помощь и доставили в ПСЧ №153.

Спасенных обогрели, напоили горячим чаем и вызвали "скорую помощь". После обследования фельдшером медицинской бригады рыбаки отказались от госпитализации и уехали домой.

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