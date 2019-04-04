Из ТЦ "Мега" эвакуировали 400 человек

В четверг, 4 апреля, в 13:57, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в самарском ТЦ "Мега". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Из здания торгового центра эвакуировали около 400 человек.

По данным чрезвычайной службы, пожарные прибыли к ТЦ в 14:06. При проверке выяснилось, что пожарная сигнализация ложно сработала в одном из технических помещений.

Угрозы для людей не было, пожарные разъехались по местам службы.



