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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из ТЦ "Мега" эвакуировали 400 человек

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 апреля, в 13:57, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в самарском ТЦ "Мега". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Из здания торгового центра эвакуировали около 400 человек.

По данным чрезвычайной службы, пожарные прибыли к ТЦ в 14:06. При проверке выяснилось, что пожарная сигнализация ложно сработала в одном из технических помещений.

Угрозы для людей не было, пожарные разъехались по местам службы.

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