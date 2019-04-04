16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Детсад № 290 закрыли из-за треснувших стен О съедобной посуде Самарского политеха написали в National Geographic Ученые Самарского политеха получили гранты Российского научного фонда и президента РФ Самарский ученый получит грант на разработку метода диагностики тяжелых заболеваний по коже "Ростелеком" объявил о конкурсе видеороликов о профессиях будущего

Образование Общество

Детсад № 290 закрыли из-за треснувших стен

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати

Во вторник, 2 апреля, суд вынес решение о закрытии с 15 апреля 2019 г. детского сада № 290, расположенного на ул. Мориса Тореза, 83, сообщили в социальных сетях жители Самары. Граждане обратились к администрации города в Twitter с просьбой помочь в сложившейся ситуации.

"Наших детей хотят распределить по два — три человека в разные сады города! Это огромный стресс для детей и для всех нас! Просим вас о помощи, найти возможность перевести нас группой, с нашими воспитателями", — пишут жители в своем обращении к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

В департаменте образования Самары информацию о принятии решения о приостановке деятельности детсада № 290 подтвердили. "Дом, в котором располагается детский сад № 290, 1965 года постройки. В связи с образовавшимися трещинами в стенах здания принято решение о временной приостановке деятельности учреждения. Ситуация на контроле у департамента образования. Заранее был подготовлен план по распределению детей в другие дошкольные учреждения. Сегодня, 4 апреля, состоится встреча представителей департамента с родителями воспитанников", — сообщили в департаменте.

В детсаду № 290 функционирует 11 групп общеразвивающей направленности. Список воспитанников на 2018-2019 учебный год — 317 человек. Об этом сообщается на официальном сайте детсада.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5