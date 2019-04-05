Между Нефтегорском и Утевкой фура столкнула в кювет машину ДПС

В четверг, 4 апреля, около 13:30 на 84 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" произошло ДТП с участием фуры Scania и патрульного автомобиля ДПС, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель грузовика, двигаясь со стороны Самары в направлении Оренбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с патрульным автомобилем Lada Priora. От удара легковушка перевернулась в правый кювет.

В результате столкновения пострадали два инспектора ДПС, находившиеся в "Приоре". Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана медицинская помощь. После они отпущены домой. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.