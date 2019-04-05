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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Новокуйбышевске бездомный алабай два дня терроризировал станцию спасателей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На протяжении двух дней бездомный пес породы алабай не давал пройти спасателям ПСО Новокуйбышевска по территории подразделения, нападая на проходящих мимо людей, сообщается в группе ПСС СО в соцсети.

Попытки выгнать пса за территорию подразделения не закончились успехом, спасатели обратились за помощью к оперативным службам Новокуйбышевска. Служба, которая занимается отловом бродячих животных в городе так же не смогла помочь, в виду отзыва лицензии. Сотрудники полиции, ЕДДС, 112 Безопасный город и администрации Новокуйбышевска были не готовы оказать помощь спасателям.

Очередная попытка выгнать бродячую собаку своими силами, закончилась тем, что один из спасателей был атакован псом и получил рваные раны обеих рук и груди. Мужчина был срочно отправлен в больницу.

После этого происшествия на место был отправлен наряд полиции и работники охотхозяйства. На данный момент пес нейтрализован и отправлен на экспертизу, которой предстоит установить, был ли он заражен бешенством.

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