В Новокуйбышевске бездомный алабай два дня терроризировал станцию спасателей

На протяжении двух дней бездомный пес породы алабай не давал пройти спасателям ПСО Новокуйбышевска по территории подразделения, нападая на проходящих мимо людей, сообщается в группе ПСС СО в соцсети.

Попытки выгнать пса за территорию подразделения не закончились успехом, спасатели обратились за помощью к оперативным службам Новокуйбышевска. Служба, которая занимается отловом бродячих животных в городе так же не смогла помочь, в виду отзыва лицензии. Сотрудники полиции, ЕДДС, 112 Безопасный город и администрации Новокуйбышевска были не готовы оказать помощь спасателям.

Очередная попытка выгнать бродячую собаку своими силами, закончилась тем, что один из спасателей был атакован псом и получил рваные раны обеих рук и груди. Мужчина был срочно отправлен в больницу.

После этого происшествия на место был отправлен наряд полиции и работники охотхозяйства. На данный момент пес нейтрализован и отправлен на экспертизу, которой предстоит установить, был ли он заражен бешенством.