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ДТП Происшествия

Полицейский УАЗ попал в ДТП в Самаре

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в пятницу, 5 апреля, на пересечении улиц Партизанской и Авроры произошло столкновение полицейского автомобиля УАЗ, следовавшего на вызов с проблесковыми маячками и легковушки Kia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В областной полиции также уточнили, что сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.

Автомобиль принадлежит транспортной полиции. В связи с аварией назначена проверка.

Судя по фотографиям свидетелей, столкнувшиеся автомобили остановились практически на середине перекрестка. Сильных повреждений на них не видно. Сведений о пострадавших нет.

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