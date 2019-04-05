Полицейский УАЗ попал в ДТП в Самаре

Утром в пятницу, 5 апреля, на пересечении улиц Партизанской и Авроры произошло столкновение полицейского автомобиля УАЗ, следовавшего на вызов с проблесковыми маячками и легковушки Kia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В областной полиции также уточнили, что сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. Автомобиль принадлежит транспортной полиции. В связи с аварией назначена проверка. Судя по фотографиям свидетелей, столкнувшиеся автомобили остановились практически на середине перекрестка. Сильных повреждений на них не видно. Сведений о пострадавших нет.